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Омич выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом

В Омске водитель не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус

2 января 2024, 05:22
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Омич выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, около 18:11, на проспекте Королева.

На месте сотрудники полиции установили, что во время движения по проспекту Королева 35-летний водитель автомобиля «Nissan» выехал на встречную полосу. Там, в районе пересечения с ул. 3-я Пригородная, он столкнулся с «Volkswagen», а после отлетел на пассажирский автобус, который ехал по маршруту № 22.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику — пассажиру автомобиля «Volkswagen» и пассажиру автомобиля «Ниссан» — 55-летней женщине. Людям, находящимся в автобусе, помощь медиков не понадобилась.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#ДТП с автобусом#Новости#Анастасия Баянова
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