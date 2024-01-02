В Омске водитель не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
На месте сотрудники полиции установили, что во время движения по проспекту Королева 35-летний водитель автомобиля «Nissan» выехал на встречную полосу. Там, в районе пересечения с ул. 3-я Пригородная, он столкнулся с «Volkswagen», а после отлетел на пассажирский автобус, который ехал по маршруту № 22.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику — пассажиру автомобиля «Volkswagen» и пассажиру автомобиля «Ниссан» — 55-летней женщине. Людям, находящимся в автобусе, помощь медиков не понадобилась.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.