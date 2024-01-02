В Омске водитель не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус

На месте сотрудники полиции установили, что во время движения по проспекту Королева 35-летний водитель автомобиля «Nissan» выехал на встречную полосу. Там, в районе пересечения с ул. 3-я Пригородная, он столкнулся с «Volkswagen», а после отлетел на пассажирский автобус, который ехал по маршруту № 22.