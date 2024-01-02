Понадобилась помощь. Житель Омской области не заметил ребенка на дороге и устроил ДТП

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Сообщение в ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Калачинскому району вчера, в 17:45. Установлено, 60-летний водитель «Hyundai» ехал по улице Ленина в населенном пункте. В районе здания №117 по этой же улице он не заметил, как из-за припаркованной машины вышел ребенок, и сбил его.
В результате дорожно-транспортного происшествия 8-летней девочке понадобилась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По этому факту уже проводится проверка.
Напомним, что ДТП, в котором пострадали дети, произошло накануне Нового года. 30 декабря водитель «BMW» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Datsun». После случившегося медицинская помощь понадобилась водителю Datsun, а также пассажирам «BMW» — женщине, шестилетнему мальчику и девочке 2021 года рождения.