Понадобилась помощь. Житель Омской области не заметил ребенка на дороге и устроил ДТП

Сообщение в ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Калачинскому району вчера, в 17:45. Установлено, 60-летний водитель «Hyundai» ехал по улице Ленина в населенном пункте. В районе здания №117 по этой же улице он не заметил, как из-за припаркованной машины вышел ребенок, и сбил его.