Снежные и морозные. Опубликован прогноз погоды в Омской области на январские выходные

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Погода в начале зимы в Омской области оказалась достаточно непредсказуемой. После аномальных 45-градусных морозов в регион пришло сильнейшее потепление до +3 градусов. Стало известно, что ждет омичей на новогодние праздники. Данные были собраны с сервиса Gismeteo.ru.
В воскресенье, 31 декабря, температура воздуха днем составит -7 градусов. В новогоднюю ночь омичи будут гулять в -13 градусов. Западный ветер задует со скоростью 11 м/с. Ожидается небольшой снегопад.
В понедельник, 1 января, днем потеплеет до -6 градусов. В темное время суток температура будет на уровне -13 градусов. Ветер сменит направление на юго-восток, а скорость составит 7 м/с. Снегопад в первый день 2024 года усилится.
Вовторник, 2 января, днем температура будет держаться на -6 градусах, а ночью прогнозируется похолодание до -23 градусов. Объем осадков впечатлит жителей региона еще больше. Северо-западный ветер задует со скоростью 15 м/с.
В среду, 3 января, ожидается существенное похолодание до -21 днем и -25 градусов ночью. В четверг, 4 января, днем будет -15 градусов, а ночью температура опустится до -21 градуса.
В пятницу, 5 января, синоптики прогнозируют днем -14 градусов. В темное время суток термометр покажет -17 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть с небольшой скоростью до 5 м/с.
С 6 по 8 января температура воздуха будет варьироваться от -10 до -13 градусов днем. В рождественскую ночь ожидается похолодание до -22 градусов. В последние два январских выходных поднимется ветер до 15 м/с, свидетельствуют данные сервиса.
Отметим, что этот прогноз погоды актуален на момент публикации, данные могут измениться.