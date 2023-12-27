Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

иллюстрация

Снежные и морозные. Опубликован прогноз погоды в Омской области на январские выходные

27 декабря 2023, 10:24
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, какая погода будет в Омской области на январские праздники

Значительных температурных скачков в последующую неделю не ожидается, но может быть сильный ветер.

Погода в начале зимы в Омской области оказалась достаточно непредсказуемой. После аномальных 45-градусных морозов в регион пришло сильнейшее потепление до +3 градусов. Стало известно, что ждет омичей на новогодние праздники. Данные были собраны с сервиса Gismeteo.ru.

В воскресенье, 31 декабря, температура воздуха днем составит -7 градусов. В новогоднюю ночь омичи будут гулять в -13 градусов. Западный ветер задует со скоростью 11 м/с. Ожидается небольшой снегопад.

В понедельник, 1 января, днем потеплеет до -6 градусов. В темное время суток температура будет на уровне -13 градусов. Ветер сменит направление на юго-восток, а скорость составит 7 м/с. Снегопад в первый день 2024 года усилится.

Вовторник, 2 января, днем температура будет держаться на -6 градусах, а ночью прогнозируется похолодание до -23 градусов. Объем осадков впечатлит жителей региона еще больше. Северо-западный ветер задует со скоростью 15 м/с.

Фото: Gismeteo.ru

В среду, 3 января, ожидается существенное похолодание до -21 днем и -25 градусов ночью. В четверг, 4 января, днем будет -15 градусов, а ночью температура опустится до -21 градуса.

В пятницу, 5 января, синоптики прогнозируют днем -14 градусов. В темное время суток термометр покажет -17 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть с небольшой скоростью до 5 м/с.

С 6 по 8 января температура воздуха будет варьироваться от -10 до -13 градусов днем. В рождественскую ночь ожидается похолодание до -22 градусов. В последние два январских выходных поднимется ветер до 15 м/с, свидетельствуют данные сервиса.

Отметим, что этот прогноз погоды актуален на момент публикации, данные могут измениться.

«Это сумасшедшее тепло». Омичей ждет экстремальное потепление перед Новым годом
Узнать подробнее
Пик мороза. Прошлая ночь в Омской области оказалась самой холодной с начала этой зимы
Узнать подробнее
#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Погода на выходных#Алина Ясинская#Новый год 2024
Подпишитесь
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
Сегодня, 09:16
Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата
Сегодня, 04:20
Шок. В Омской области в детском саду рухнул потолок
Сегодня, 05:12
Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии
Сегодня, 02:47
По сокращенному графику. Стал известен режим работы омских ТЦ в новогодние праздники
Сегодня, 08:14