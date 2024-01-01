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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

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Омичка воткнула нож в грудь своему сожителю после совместного застолья

1 января 2024, 03:24
Фото: 1MI
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Мужчину отвезли в больницу.

Прошлой ночью, 31 декабря, в Омске в доме на улице Худенко вспыхнула ссора между 33-летней омичкой и ее сожителем того же возраста. Конфликт разгорелся после совместного распития алкоголя, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В результате женщина воткнула нож в грудь сожителю. Мужчину с колотой раной отвезли в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. На месте изъяли орудие преступления — кухонный нож.

В последний день 2023 года в полицию Омска поступило 638 сообщений о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 7 уголовных дел, 6 преступлений раскрыто по горячим следам.

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#Происшествия#Преступление#Омск#Задержание#Ссора#Евгений Игишев
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