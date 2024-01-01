Омичка воткнула нож в грудь своему сожителю после совместного застолья

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Прошлой ночью, 31 декабря, в Омске в доме на улице Худенко вспыхнула ссора между 33-летней омичкой и ее сожителем того же возраста. Конфликт разгорелся после совместного распития алкоголя, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
В результате женщина воткнула нож в грудь сожителю. Мужчину с колотой раной отвезли в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. На месте изъяли орудие преступления — кухонный нож.
В последний день 2023 года в полицию Омска поступило 638 сообщений о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 7 уголовных дел, 6 преступлений раскрыто по горячим следам.