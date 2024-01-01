Омичка воткнула нож в грудь своему сожителю после совместного застолья

Прошлой ночью, 31 декабря, в Омске в доме на улице Худенко вспыхнула ссора между 33-летней омичкой и ее сожителем того же возраста. Конфликт разгорелся после совместного распития алкоголя, сообщили в пресс-службе региональной полиции.