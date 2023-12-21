«Не жалоба, а крик души». Работники «Меги» массово пожаловались на работу транспорта

Они рассказали, что транспортное сообщение с торговым центром создает массу неудобств, в частности для тех работников, кто живет в центе города. Большинство жалоб касается работы маршрута №95 («СТЦ Мега» — «Строительный рынок Южный»). По сообщениям сотрудников, расписание автобусов крайне непостоянное, из-за чего возникают проблемы с возвращением домой и путем на работу.