«Не жалоба, а крик души». Работники «Меги» массово пожаловались на работу транспорта

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Они рассказали, что транспортное сообщение с торговым центром создает массу неудобств, в частности для тех работников, кто живет в центе города. Большинство жалоб касается работы маршрута №95 («СТЦ Мега» — «Строительный рынок Южный»). По сообщениям сотрудников, расписание автобусов крайне непостоянное, из-за чего возникают проблемы с возвращением домой и путем на работу.
«Это уже просто крик души, а не вопрос или жалоба! Проблема назрела очень острая с тем, как приехать и уехать из ТЦ. Маршрутные такси, которые курсировали от и до „Меги“ через центр убрали, оставили один автобус №95, который ходит непонятно по какому расписанию. Сегодня 21 декабря, пассажиры простояли около 40 минут на остановке возле ТЦ „Миллениум“, дожидаясь данный автобус, а когда наконец он подошел, пассажиры из него просто вывалились, настолько он был переполнен!» — рассказала омичка Татьяна.
Кроме того, она отметила, что сотрудники ТЦ с этой проблемой не раз обращались в администрацию города, однако никаких изменений не последовало.
«Увы, администрации это не интересно. Мы знаем, что данная проблема очень остро стоит и огромное количество людей жалуются, но власти никак не реагируют», — добавила женщина.
Еще одна сотрудница «Меги» сообщила о невозможности уехать домой после смены. По ее словам, последние рейсы маршруток из торгового центра настолько переполнены, что работники порой не могут в них попасть.
«Работаю в ТЦ „Мега“ до 22.00 часов, очень сложно уехать в конце рабочего дня, маршрутки переполнены посетителями. Мы уезжать стали раньше по времени, так как работники едва успевают втиснуться в двери. Хотелось бы очень, чтобы добавили еще маршрутки №503, №331, особенно в выходные», — написала Ольга.
Ранее Город55 писал о проблеме транспортного сообщения с ЖД вокзалом. По словам пассажиров, транспорта от оттуда до улицы Бархатовой настолько мало, что до работы приходится добираться несколько часов.