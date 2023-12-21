Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Работники «Меги» пожаловались на работу общественного транспорта

«Не жалоба, а крик души». Работники «Меги» массово пожаловались на работу транспорта

21 декабря 2023, 14:45
Фото: 1MI

Работники «Меги» пожаловались на работу общественного транспорта

В редакцию Города55 обратились сразу несколько сотрудников омского торгового цента.

Они рассказали, что транспортное сообщение с торговым центром создает массу неудобств, в частности для тех работников, кто живет в центе города. Большинство жалоб касается работы маршрута №95 («СТЦ Мега» — «Строительный рынок Южный»). По сообщениям сотрудников, расписание автобусов крайне непостоянное, из-за чего возникают проблемы с возвращением домой и путем на работу.

«Это уже просто крик души, а не вопрос или жалоба! Проблема назрела очень острая с тем, как приехать и уехать из ТЦ. Маршрутные такси, которые курсировали от и до „Меги“ через центр убрали, оставили один автобус №95, который ходит непонятно по какому расписанию. Сегодня 21 декабря, пассажиры простояли около 40 минут на остановке возле ТЦ „Миллениум“, дожидаясь данный автобус, а когда наконец он подошел, пассажиры из него просто вывалились, настолько он был переполнен!» — рассказала омичка Татьяна.

Кроме того, она отметила, что сотрудники ТЦ с этой проблемой не раз обращались в администрацию города, однако никаких изменений не последовало.

«Увы, администрации это не интересно. Мы знаем, что данная проблема очень остро стоит и огромное количество людей жалуются, но власти никак не реагируют», — добавила женщина.

Еще одна сотрудница «Меги» сообщила о невозможности уехать домой после смены. По ее словам, последние рейсы маршруток из торгового центра настолько переполнены, что работники порой не могут в них попасть.

«Работаю в ТЦ „Мега“ до 22.00 часов, очень сложно уехать в конце рабочего дня, маршрутки переполнены посетителями. Мы уезжать стали раньше по времени, так как работники едва успевают втиснуться в двери. Хотелось бы очень, чтобы добавили еще маршрутки №503, №331, особенно в выходные», — написала Ольга.

Ранее Город55 писал о проблеме транспортного сообщения с ЖД вокзалом. По словам пассажиров, транспорта от оттуда до улицы Бархатовой настолько мало, что до работы приходится добираться несколько часов.

«Безобразие творится». Омичи снова пожаловались на работу общественного транспорта
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобусные остановки#Автобус#Новости#Жалоба#Автобусы#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта
Подпишитесь
Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы
Сегодня, 03:28
Меньше несутся. Статистики назвали причину уменьшения количества яиц в Омской области
Сегодня, 07:16
Инсайд. Депутаты Кочанов и Бикмаева остались без мандатов из-за уголовных дел
Сегодня, 07:09
Аналитики рассчитали, во сколько омичам обойдется главный новогодний салат — оливье
Сегодня, 09:18
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
Сегодня, 06:02
«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»: Омск с утра встал в 8-балльные пробки
Сегодня, 03:49