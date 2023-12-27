Время для чудес. Омичей развезут по домам автобусы в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В парке 30-летия ВЛКСМ проведут массовые гуляния с 31 декабря на 1 января. Для гостей подготовят музыкальную программу с конкурсами и дискотекой. После мероприятия омичей и гостей города развезут по домам на специальном транспорте.
Пять автобусов подъедут к остановке на улице Богдана Хмельницкого к двум ночи. Маршруты, по которым двинется транспорт:
Напомним, что в парке открыт каток «Октябрьский», а также спортивно-развлекательный комплекс «Горки-парк».