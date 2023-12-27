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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

иллюстрация

Время для чудес. Омичей развезут по домам автобусы в новогоднюю ночь

27 декабря 2023, 05:49
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей развезут по домам автобусы после празднования Нового года в парке

Транспорт подъедет к парку 30-летия ВКЛСМ после проведения массовых гуляний.

В парке 30-летия ВЛКСМ проведут массовые гуляния с 31 декабря на 1 января. Для гостей подготовят музыкальную программу с конкурсами и дискотекой. После мероприятия омичей и гостей города развезут по домам на специальном транспорте.

Пять автобусов подъедут к остановке на улице Богдана Хмельницкого к двум ночи. Маршруты, по которым двинется транспорт:

  • № 95 (до улицы Гашека);
  • № 24 (до поселка Солнечный);
  • № 33 (до улицы Бархатовой);
  • № 45 (до микрорайона Ясная Поляна);
  • № 94 (до микрорайона Первокирпичный).

Напомним, что в парке открыт каток «Октябрьский», а также спортивно-развлекательный комплекс «Горки-парк».

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#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Развлечения#Новости#Досуг#Алина Ясинская#Новый год 2024
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