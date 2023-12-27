Стало известно, когда омичи получат перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Рассылка коснулась компаний, которые обслуживают многоквартирные дома в зоне теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Для оперативного перерасчета за отопление, УК И ТСЖ должны были в кратчайшие сроки предоставить информацию о температуре в жилых помещениях.
Перерасчет получат собственники домов, запитанных от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, которые столкнулись со снижением параметров отопления.
«Для ускорения процесса работа по перерасчету ведется параллельно. То есть полученная информация о параметрах сразу передается специалистам Теплоэнергосбыта. В каждом случае сумма перерасчета индивидуальна — зависит от типа дома, тарифа, площади квартиры, а также параметров, которые отражены в актах. Отдельно собственникам никуда обращаться не нужно», — пояснили в пресс-службе ртс.
Жители домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, увидят перерасчет уже в квитанциях за январь 2024 года. В домах с счетчиками же ситуация другая: там перерасчет будет сделан во время годовой корректировки по отоплению в 1 квартале 2024.
Напомним, что в начале декабря из-за аварий на ТЭЦ сотни домов остались без отопления в аномальные морозы.