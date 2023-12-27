Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Омичам рассказали, когда произойдет перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ

Стало известно, когда омичи получат перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ

27 декабря 2023, 12:38
Фото: 1MI

Омичам рассказали, когда произойдет перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ

По сообщению тепловой станции, запросы о предоставлении параметров температуры в омских домах получили более 300 УК И ТСЖ.

Рассылка коснулась компаний, которые обслуживают многоквартирные дома в зоне теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Для оперативного перерасчета за отопление, УК И ТСЖ должны были в кратчайшие сроки предоставить информацию о температуре в жилых помещениях.

Перерасчет получат собственники домов, запитанных от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, которые столкнулись со снижением параметров отопления.

«Для ускорения процесса работа по перерасчету ведется параллельно. То есть полученная информация о параметрах сразу передается специалистам Теплоэнергосбыта. В каждом случае сумма перерасчета индивидуальна — зависит от типа дома, тарифа, площади квартиры, а также параметров, которые отражены в актах. Отдельно собственникам никуда обращаться не нужно», — пояснили в пресс-службе ртс.

Жители домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, увидят перерасчет уже в квитанциях за январь 2024 года. В домах с счетчиками же ситуация другая: там перерасчет будет сделан во время годовой корректировки по отоплению в 1 квартале 2024.

Напомним, что в начале декабря из-за аварий на ТЭЦ сотни домов остались без отопления в аномальные морозы.

Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз
Узнать подробнее
Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Анастасия Баянова#Холодные батареи#Батареи#Батарея
Подпишитесь
«Это догадки». Подрядчик школы в «Серебряном береге» опроверг расторжение контракта
Сегодня, 09:16
Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата
Сегодня, 04:20
Шок. В Омской области в детском саду рухнул потолок
Сегодня, 05:12
Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии
Сегодня, 02:47
По сокращенному графику. Стал известен режим работы омских ТЦ в новогодние праздники
Сегодня, 08:14
Снежные и морозные. Опубликован прогноз погоды в Омской области на январские выходные
Сегодня, 10:24