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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:23

иллюстрация

В Омске на январские праздники изменится расписание областных маршрутов. Расписание

26 декабря 2023, 09:20
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на новогодние праздники изменится расписание областных маршрутов

Изменения коснутся несколько направлений, в том числе и международных.

В «Омскоблавтотрансе» рассказали о том, как будут работать маршруты в предпраздничные и праздничные дни. В компании решено внести корректировки на регулярные направления, поскольку в преддверии Нового года ожидаемо изменится пассажиропоток. Речь идет о периоде с 30 декабря по 8 января.

Фото: АО "Омскоблавтотранс"

Маршруты, обслуживаемые «Омскоблавтотрансом»:

Фото: АО «Омскоблавтотранс»

На межмуниципальным маршрутах изменений с 1 по 8 января не предвидится. Расписание будет обычным:

Фото: АО «Омскоблавтотранс»
Со следующего года в Омске повысится тариф на перевозки в общественном транспорте
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#Транспорт#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Новости#Омскоблавтотранс#Алина Ясинская
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