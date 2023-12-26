В Омске на январские праздники изменится расписание областных маршрутов. Расписание

В «Омскоблавтотрансе» рассказали о том, как будут работать маршруты в предпраздничные и праздничные дни. В компании решено внести корректировки на регулярные направления, поскольку в преддверии Нового года ожидаемо изменится пассажиропоток. Речь идет о периоде с 30 декабря по 8 января.