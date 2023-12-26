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Покушение на сбыт наркотиков

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Декабрь 2023
Пошли по кривой. В Омске компании молодых наркокурьеров грозит пожизненное заключение
Один из парней успел проработать не больше двух дней.
26 декабря 2023, 06:07
Август 2023
В Омске гостья из ближнего зарубежья распространяла по городу опасный наркотик
28 августа 2023, 07:52
Под Омском задержали молодого наркокурьера при попытке сделать закладку у остановки
Он стал фигурантом сразу трех уголовных дел.
24 августа 2023, 06:39
Июнь 2023
Друзья-уголовники. Молодым омичам грозит пожизненный срок за организацию наркобизнеса
У них изъяли особо крупную партию синтетического наркотика.
13 июня 2023, 07:38

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