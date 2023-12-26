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Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:03

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Полицейские нашли омича, который хотел взорвать подъезд в доме после ссоры с любимой

26 декабря 2023, 12:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

Полицейские установили личность омича, который хотел взорвать дом

Вчера вечером мужчина позвонил в полицию и рассказал, что хочет взорвать подъезд жилого дома.

По его словам, он был намерен взорвать подъезд в доме на улице 75-й Гвардейской бригады. После звонка туда немедленно прибыли службы экстренного реагирования, однако в результате осмотра ничего опасного не нашли.

Оказалось, что сообщение поступило от 36-летнего жителя Октябрьского округа, которого не пускала в квартиру. Кроме того, ранее он уже обращался по этому поводу в полицию. От обиды омич решил отомстить возлюбленной и позвонил в полицию, теперь уже чтобы рассказать об угрозе взрыва.

По факту произошедшего дознаватель отдела полиции № 6 возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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#Омск#Омская область#Ложное сообщение#Новости#Обман#Минирование#Анастасия Баянова
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