Полицейские нашли омича, который хотел взорвать подъезд в доме после ссоры с любимой

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По его словам, он был намерен взорвать подъезд в доме на улице 75-й Гвардейской бригады. После звонка туда немедленно прибыли службы экстренного реагирования, однако в результате осмотра ничего опасного не нашли.
Оказалось, что сообщение поступило от 36-летнего жителя Октябрьского округа, которого не пускала в квартиру. Кроме того, ранее он уже обращался по этому поводу в полицию. От обиды омич решил отомстить возлюбленной и позвонил в полицию, теперь уже чтобы рассказать об угрозе взрыва.
По факту произошедшего дознаватель отдела полиции № 6 возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».