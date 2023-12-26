Полицейские нашли омича, который хотел взорвать подъезд в доме после ссоры с любимой

Оказалось, что сообщение поступило от 36-летнего жителя Октябрьского округа, которого не пускала в квартиру. Кроме того, ранее он уже обращался по этому поводу в полицию. От обиды омич решил отомстить возлюбленной и позвонил в полицию, теперь уже чтобы рассказать об угрозе взрыва.