Юный омич, пустивший волну лжеминирований по стране, выступит с последним словом

Электронные письма с угрозами из Омска приходили даже в республики Мордовия, Магадан, Керчь и Калуга. Найти отправителя удалось через несколько месяцев. Ребенок сопротивлялся при задержании, пытался уничтожить гаджеты, с которых совершал преступление. Ни одно из его сообщений не подтвердилось. Оперативники приезжали на место, эвакуировали людей и выясняли, что здания заминированы не были.