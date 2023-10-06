Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

иллюстрация

Юный омич, пустивший волну лжеминирований по стране, выступит с последним словом

6 октября 2023, 06:55
Фото: Город55
иллюстрация
Школьник распространял фейковые сообщения пару лет назад.

Сегодня, 6 октября, в Советском районном суде состоится заседание по уголовному делу несовершеннолетнего, обвиняемого по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Героем этой истории стал 16-летний школьник, который нашел себе новое увлечение. По версии следствия, в 2021 году он распространил сообщения о ложном минировании в 34 городах России. Подросток отправлял их в школы, больницы, городские администрации, муниципальные и федеральные госучреждения.

Электронные письма с угрозами из Омска приходили даже в республики Мордовия, Магадан, Керчь и Калуга. Найти отправителя удалось через несколько месяцев. Ребенок сопротивлялся при задержании, пытался уничтожить гаджеты, с которых совершал преступление. Ни одно из его сообщений не подтвердилось. Оперативники приезжали на место, эвакуировали людей и выясняли, что здания заминированы не были.

У парня также будет возможность выступить сегодня с последним словом.

Омский школьник «заминировал» более 800 учреждений России
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Ложное сообщение#Уголовное дело#Школьник#Новости#Лженимирование#Последнее слово#Алина Ясинская
Подпишитесь
В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
Вчера, 10:06
На аэродроме «Омск-Северный» вырубят 270 мешающих полетам берез
Сегодня, 05:28
«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава
Вчера, 06:56
В Омске ипотека стала почти в 2 раза дороже стоимости аренды квартиры
Сегодня, 02:56
Никто столько денег не даст. На капремонт нашумевшей Любинской больницы нужно 212 млн
Вчера, 12:47
«Вода бьет целый месяц». Двор в Омске топит кипятком
Сегодня, 07:09