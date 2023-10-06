Юный омич, пустивший волну лжеминирований по стране, выступит с последним словом

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Сегодня, 6 октября, в Советском районном суде состоится заседание по уголовному делу несовершеннолетнего, обвиняемого по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Героем этой истории стал 16-летний школьник, который нашел себе новое увлечение. По версии следствия, в 2021 году он распространил сообщения о ложном минировании в 34 городах России. Подросток отправлял их в школы, больницы, городские администрации, муниципальные и федеральные госучреждения.
Электронные письма с угрозами из Омска приходили даже в республики Мордовия, Магадан, Керчь и Калуга. Найти отправителя удалось через несколько месяцев. Ребенок сопротивлялся при задержании, пытался уничтожить гаджеты, с которых совершал преступление. Ни одно из его сообщений не подтвердилось. Оперативники приезжали на место, эвакуировали людей и выясняли, что здания заминированы не были.
У парня также будет возможность выступить сегодня с последним словом.