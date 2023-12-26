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Крытый бассейн

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Декабрь 2023
Омский суд вынес приговор управляющему базы отдыха, из-за которого погиб подросток
26 декабря 2023, 12:48
Июнь 2023
Омичам показали, как будет выглядеть новый бассейн на Московке-2
Предполагается, что комплекс будет окрашен в черный и желтый цвета.
28 июня 2023, 09:58
Май 2023
Готовятся строить первый этаж. Омичам показали, как возводят бассейн на Московке-2
В настоящее время объект готов на 17%. Спорткомплекс планируют сдать к декабрю.
23 мая 2023, 05:26
Март 2023
Готовят фундамент. Омичам показали стройплощадку будущего бассейна на Московке-2
Спорткомплекс планируется построить к концу года.
14 марта 2023, 06:30
«Котлован готов, колодцы сделаны». У бассейна на Московке-2 скоро появится фундамент
Стройплощадку посетил первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник.
1 марта 2023, 14:42
Февраль 2023
В Омске на Московке-2 начали строить бассейн
Первых посетителей планируют принять в спорткомплексе уже через год.
10 февраля 2023, 05:59

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