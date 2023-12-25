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В омских Нефтяниках два месяца не могут закопать трубы возле жилого дома

Два месяца обещаний. В омских Нефтяниках с середины осени не могут закопать трубы

25 декабря 2023, 10:08
Фото: Предоставлено Городу55

В омских Нефтяниках два месяца не могут закопать трубы возле жилого дома

Теплосети были раскопаны еще в конце октября, тогда начали поступать и первые жалобы, но несмотря на это ситуация остается нерешенной до сих пор.

Сегодня, 25 декабря, о ситуации Городу55 рассказала местная жительница. Она пожаловалась, что во дворе дома №59 по улице 50 лет Профсоюзов уже несколько месяцев не могут закопать трубы.

По сообщениям городской администрации, работы должны были быть завершены еще в конце ноября, однако этого так и не случилось. Сейчас яму прямо возле подъезда уже засыпал снег, что делает ее еще опаснее. Кроме того, женщина добавила, что после продолжительного простоя там начала образовываться вода.

«Сегодня 25 декабря! До сих пор работы не были проведены, в яме теперь льется вода. Когда будет выполнена работа по ремонту и засыпке?», — написала омичка.
Фото: Предоставлено Городу55

Интересно, что обратная засыпка должна была пройти 23 ноября — такую дату озвучивали в омской мэрии. Позже на ситуацию откликнулись и в тепловой компании. Там сообщили, что работы на участке завершаться 8 декабря, но и этого не произошло. Местные жители вынуждены мириться с ситуацией до сих пор.

Фото: Город55

Напомним, что сообщение о раскопанных трубах появилось 30 октября. Тогда жильцы близлежащих домов начали оставлять первые жалобы, так как на участке не было видно рабочих, а земля уже начинала замерзать.

Следующее обращение пришло почти через месяц, 30 ноября. Оказалось, что проблемой все это время никто не занимался, до этого же в администрации уверяли, что яму закопают 10 ноября. Потом эта дата сдвинулась на месяц — но 8 декабря ее также никто не закапал.

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#Работа#Омск#Омская область#Прорыв трубы#Труба#Новости#Раскопки#Трубопровод#Ремонт труб#Анастасия Баянова#Трубы#Работы
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