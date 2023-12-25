Два месяца обещаний. В омских Нефтяниках с середины осени не могут закопать трубы

По сообщениям городской администрации, работы должны были быть завершены еще в конце ноября, однако этого так и не случилось. Сейчас яму прямо возле подъезда уже засыпал снег, что делает ее еще опаснее. Кроме того, женщина добавила, что после продолжительного простоя там начала образовываться вода.