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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 09:46

Омичи пожаловались на коммунальщиков, которые забыли про огромную яму у дома

«Это просто ужас». Омичи рассказали об огромной яме у дома на 50 лет Профсоюзов

1 ноября 2023, 08:01
Фото: предоставлено Городу55

Омичи пожаловались на коммунальщиков, которые забыли про огромную яму у дома

Жители одного из подъездов испытывают значительные трудности при входе и выходе из дома.

Жители областного центра обратились в редакцию Города55 с жалобой. Они рассказали о яме у дома по улице 50 лет Профсоюзов. У одного из подъездов дома № 59 уже месяц зияет дыра в земле.

По предоставленным фотографиям ясно, что яму вырыли, возможно, для проведения ремонтных работ. Участок огородили, однако затянувшиеся работы беспокоят омичей. Жители подъезда, по всей видимости, испытывают трудности, когда выходят или заходят домой, ведь земля вырыта практически у дверей.

«Это просто ужас. Уже земля замерзает. Кто и когда это будет засыпать?» — задается вопросом омичка.
Фото: предоставлено Городу55

Кроме того, есть еще одна яма вдоль близлежащих домов. Жильцы бьют тревогу, так как земля замерзает, а рабочих, завершающих ремонт, никто не видел. Трубы вырыли, когда на деревьях еще была листва. Сейчас же все покрыто снегом.

Город55 запросил комментарий у пресс-центра «ОмскВодоканала» по данному поводу.

Обновлено. В пресс-центре администрации Омска сообщили, что на участке работают специалисты муниципального предприятия «Тепловая компания». До 10 ноября яму должны закрыть.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Алина Ясинская
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