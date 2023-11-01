«Это просто ужас». Омичи рассказали об огромной яме у дома на 50 лет Профсоюзов

Кроме того, есть еще одна яма вдоль близлежащих домов. Жильцы бьют тревогу, так как земля замерзает, а рабочих, завершающих ремонт, никто не видел. Трубы вырыли, когда на деревьях еще была листва. Сейчас же все покрыто снегом.