Также в списке присутствуют вакансии конфетчика с зарплатой от 22 до 25 тысяч рублей, воспитателя поросят с заработком 53 тысячи рублей и цветовода с окладом от 18 до 20 тысяч рублей. Эти вакансии могут предложить дополнительные бонусы, такие как бесплатные билеты на цирковые представления или фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса. Также можно рассчитывать на удобный рабочий график для свободолюбивых людей.