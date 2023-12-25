Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В этом списке можно найти работу сборщика шампиньонов со зарплатой от 45 тысяч рублей, вожатого служебных собак с заработком от 17 до 20 тысяч рублей, тренера лошадей с окладом от 22 до 26 тысяч рублей и лесопатолога с зарплатой от 40 до 45 тысяч рублей, пишет RT.
Также в списке присутствуют вакансии конфетчика с зарплатой от 22 до 25 тысяч рублей, воспитателя поросят с заработком 53 тысячи рублей и цветовода с окладом от 18 до 20 тысяч рублей. Эти вакансии могут предложить дополнительные бонусы, такие как бесплатные билеты на цирковые представления или фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса. Также можно рассчитывать на удобный рабочий график для свободолюбивых людей.