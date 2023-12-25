Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Аналитики составили рейтинг необычных вакансий в России в 2023 году

25 декабря 2023, 09:04
Аналитики проанализировали необычные предложения о работе в России в 2023 году. В их списке были вакансии для разных уровней опыта и зарплаты, а также предложения с неполной занятостью и дополнительными бонусами от работодателей.

В этом списке можно найти работу сборщика шампиньонов со зарплатой от 45 тысяч рублей, вожатого служебных собак с заработком от 17 до 20 тысяч рублей, тренера лошадей с окладом от 22 до 26 тысяч рублей и лесопатолога с зарплатой от 40 до 45 тысяч рублей, пишет RT.

Также в списке присутствуют вакансии конфетчика с зарплатой от 22 до 25 тысяч рублей, воспитателя поросят с заработком 53 тысячи рублей и цветовода с окладом от 18 до 20 тысяч рублей. Эти вакансии могут предложить дополнительные бонусы, такие как бесплатные билеты на цирковые представления или фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса. Также можно рассчитывать на удобный рабочий график для свободолюбивых людей.

Подпишитесь
Владельцы Омской области 2023
Сегодня, 09:50
На три строчки выше. Омская область попала в топ-40 итогового рейтинга регионов
Сегодня, 02:50
Не дожил до 102 лет. В Омске умер ветеран, сражавшийся в битве на Курской дуге
Сегодня, 03:18
Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели
Вчера, 09:58
Не деревня и не дача. В Усть-Заостровке под Омском продают дом с панорамными окнами
Сегодня, 05:28
«Это сумасшедшее тепло». Омичей ждет экстремальное потепление перед Новым годом
Сегодня, 05:38