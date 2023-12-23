Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Иллюстрация

Закупились автобусами. Третий маршрут возвращается к прежней схеме движения в Омске

23 декабря 2023, 04:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

Маршрут №51 с 1 января 2024 года вернется на центральные улицы Омска

С 1 января 2024 года на маршруте будет работать новый перевозчик.

Еще один из маршрутов, который 1 июля 2023 года «вытеснили» на улицы Жукова и Фрунзе, в скором времени вернется к прежней схеме движения. Возвращение маршрута №51, связывающего Амурский поселок с Порт-Артуром, стало возможным после того, как перевозчик заметил маршрутки автобусами среднего класса. В дептранспорта городской администрации сообщили, что изменения произойдут 1 января 2024 года.

На маршруте будут курсировать 18 машин среднего класса. Помимо этого, он станет регулируемым. То есть поездка за наличный расчет обойдется в 30 рублей, по транспортной карте — 25 рублей, пенсионеры будут платить 18 рублей, а школьники — 15 рублей. В следующем году обслуживанием маршрута №51 займется новый перевозчик — «Омстар» (учредитель — Александр Терентьев).

Напомним, что это уже третий из 18 «вытесненных» с улиц Гагарина и Карла Маркса маршрутов, который вернется к прежней схеме движения. Ранее после приобретения автобусов среднего класса это смогли сделать маршруты №346 и №31Н.

Со следующего года в Омске повысится тариф на перевозки в общественном транспорте
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Перевозчики#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Автобус#Пассажиры#Новости#Маршрут#Юлия Истомина
Подпишитесь
Байхан, Иймона и Долаана. Какими необычными именами омичи называли новорожденных
Вчера, 04:06
Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области
Сегодня, 03:59
Со следующего года в Омске повысится тариф на перевозки в общественном транспорте
Вчера, 08:13
Вода подступила к подъезду. В Омске двор на 17-й Рабочей пять дней заливало кипятком
Сегодня, 05:48
Начнется с дождя. В Омской области в последнюю неделю 2023 года потеплеет до +1
Сегодня, 06:37