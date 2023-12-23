Закупились автобусами. Третий маршрут возвращается к прежней схеме движения в Омске

Еще один из маршрутов, который 1 июля 2023 года «вытеснили» на улицы Жукова и Фрунзе, в скором времени вернется к прежней схеме движения. Возвращение маршрута №51, связывающего Амурский поселок с Порт-Артуром, стало возможным после того, как перевозчик заметил маршрутки автобусами среднего класса. В дептранспорта городской администрации сообщили, что изменения произойдут 1 января 2024 года.