Закупились автобусами. Третий маршрут возвращается к прежней схеме движения в Омске

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Еще один из маршрутов, который 1 июля 2023 года «вытеснили» на улицы Жукова и Фрунзе, в скором времени вернется к прежней схеме движения. Возвращение маршрута №51, связывающего Амурский поселок с Порт-Артуром, стало возможным после того, как перевозчик заметил маршрутки автобусами среднего класса. В дептранспорта городской администрации сообщили, что изменения произойдут 1 января 2024 года.
На маршруте будут курсировать 18 машин среднего класса. Помимо этого, он станет регулируемым. То есть поездка за наличный расчет обойдется в 30 рублей, по транспортной карте — 25 рублей, пенсионеры будут платить 18 рублей, а школьники — 15 рублей. В следующем году обслуживанием маршрута №51 займется новый перевозчик — «Омстар» (учредитель — Александр Терентьев).
Напомним, что это уже третий из 18 «вытесненных» с улиц Гагарина и Карла Маркса маршрутов, который вернется к прежней схеме движения. Ранее после приобретения автобусов среднего класса это смогли сделать маршруты №346 и №31Н.