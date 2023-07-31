Система дала первый сбой. Одна из отмененных маршруток возвращается в центр Омска

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Теперь по маршруту будут ходить автобусы среднего класса. Индивидуальные предприниматели Макаров и Локотков, осуществляющие пассажирские перевозки, уведомили департамент транспорта об их приобретении.
«Рассмотрев заявления перевозчиков, было принято решение о возврате схемы движения к ранее действующей, с организацией проезда по улицам Интернациональной, Гагарина и проспекту Карла Маркса», — отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Пресс-служба администрации города Омска также сообщает, что на маршрут №346 выйдет 12 автобусов, плановый интервал движения составит 13-15 минут в часы-пик.
Напомним, что измененная схема движения общественного транспорта вступила в действие 1 июля и собрала множество негативных откликов омичей.