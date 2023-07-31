Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Изображение материала

Система дала первый сбой. Одна из отмененных маршруток возвращается в центр Омска

31 июля 2023, 11:38
Фото: Город55

Одна из омских маршруток возвращается к прежней схеме движения

В департаменте транспорта администрации города сообщили, что с 1 августа маршрут №346 вернется к прежней схеме движения.

Теперь по маршруту будут ходить автобусы среднего класса. Индивидуальные предприниматели Макаров и Локотков, осуществляющие пассажирские перевозки, уведомили департамент транспорта об их приобретении.

«Рассмотрев заявления перевозчиков, было принято решение о возврате схемы движения к ранее действующей, с организацией проезда по улицам Интернациональной, Гагарина и проспекту Карла Маркса», — отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Пресс-служба администрации города Омска также сообщает, что на маршрут №346 выйдет 12 автобусов, плановый интервал движения составит 13-15 минут в часы-пик.

Напомним, что измененная схема движения общественного транспорта вступила в действие 1 июля и собрала множество негативных откликов омичей.

«Это ад». Как омичи отреагировали на новую транспортную схему
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Маршрутки#Схема движения#Схема проезда#Транспорт#Общественный транспорт#Пассажирский транспорт
Подпишитесь
«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья
Сегодня, 08:03
«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов
Сегодня, 05:41
В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
Сегодня, 07:11
Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»
Сегодня, 05:03
Телеоператор, студент и стоматолог. Кто будет бороться за кресло в омском Заксобрании
Сегодня, 10:55