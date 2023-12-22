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В Омске повысят тариф на перевозки в общественном транспорте

Со следующего года в Омске повысится тариф на перевозки в общественном транспорте

22 декабря 2023, 08:13
Фото: Город55

В Омске повысят тариф на перевозки в общественном транспорте

Соответствующий приказ 19 декабря подписал председатель РЭК Дмитрий Русских.

Согласно документу, с 1 января 2024 года предельный тариф на перевозку пассажиров в общественном транспорте, который обслуживает «Пассажирское предприятие №8», составит 50,21 рубль за одну поездку. Ранее этот показатель составлял 48 рублей 85 копеек.

Приказ, подписанный председателем региональной энергетическом комиссии Дмитрием Русских, будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Отметим, что на цену проезда для пассажиров это изменение никак не повлияет. По словам директора департамента транспорта администрации Омска Вадима Кормилеца, сотрудники ведомства пока не планируют прибегать в повышению цен. Стоимость проезда в муниципальных автобусах при оплате картой также будет составлять 25 рублей.

«Таких денег нет». Кормилец высказался о перспективе повышении стоимости проезда
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Плата за проезд#Новости#Проезд#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта
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