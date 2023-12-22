Со следующего года в Омске повысится тариф на перевозки в общественном транспорте

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Согласно документу, с 1 января 2024 года предельный тариф на перевозку пассажиров в общественном транспорте, который обслуживает «Пассажирское предприятие №8», составит 50,21 рубль за одну поездку. Ранее этот показатель составлял 48 рублей 85 копеек.
Приказ, подписанный председателем региональной энергетическом комиссии Дмитрием Русских, будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Отметим, что на цену проезда для пассажиров это изменение никак не повлияет. По словам директора департамента транспорта администрации Омска Вадима Кормилеца, сотрудники ведомства пока не планируют прибегать в повышению цен. Стоимость проезда в муниципальных автобусах при оплате картой также будет составлять 25 рублей.