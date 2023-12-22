Со следующего года в Омске повысится тариф на перевозки в общественном транспорте

Отметим, что на цену проезда для пассажиров это изменение никак не повлияет. По словам директора департамента транспорта администрации Омска Вадима Кормилеца, сотрудники ведомства пока не планируют прибегать в повышению цен. Стоимость проезда в муниципальных автобусах при оплате картой также будет составлять 25 рублей.