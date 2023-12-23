Стали героями России посмертно. Семьям двоих омичей вручили медали «Золотая звезда»

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:05
Губернатор Виталий Хоценко сегодня, 23 декабря, передал медали «Золотая звезда» родственникам омичей, погибших на СВО. Десантники Роман Шалаев и Сергей Мельников удостоены высшей госнаграды указом президента России посмертно за выполненные боевые задачи в ходе спецоперации на территории Украины.
Церемония передачи медали прошла в Омском кадетском корпусе. Награды передали на хранение семьям погибших десантников.
Оба омича — гвардии майор Роман Шалаев и гвардии рядовой Сергей Мельников — служили в ВДВ.
«Слова благодарности и низкий поклон родителям за то, что воспитали сильных духом сыновей. Память о них мы должны нести через всю свою жизнь. Мы скорбим и гордимся вместе с вами», — отметил Хоценко.