Стали героями России посмертно. Семьям двоих омичей вручили медали «Золотая звезда»

Губернатор Виталий Хоценко сегодня, 23 декабря, передал медали «Золотая звезда» родственникам омичей, погибших на СВО. Десантники Роман Шалаев и Сергей Мельников удостоены высшей госнаграды указом президента России посмертно за выполненные боевые задачи в ходе спецоперации на территории Украины.