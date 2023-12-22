В школе в Омской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО

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Published Сегодня, 05:47
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Вчера, 21 декабря, в селе Ганновка Одесского района на территории местной школы открыли мемориальную доску в память о военнослужащем Андрее Кислом, погибшем в специальной военной операции.
Как рассказали в администрации района, на мероприятии присутствовали родители и вдова Андрея Кислого, а также учителя и ученики школы, жители села.
«Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено отцу Кислому Владимиру Ивановичу и супруге Кислой Елизавете Михайловне», — рассказали в районной администрации.
Андрей Кислый погиб в бою 27 июня 2022 года. Военнослужащий посмертно представлен к ордену Мужества.