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Герой России

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2024
В Омске состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
23 сентября, 09:00
Житель Омской области спас пятерых сослуживцев на СВО и стал героем России посмертно
17 апреля, 05:33
2023
Стали героями России посмертно. Семьям двоих омичей вручили медали «Золотая звезда»
Десантники Роман Шалаев и Сергей Мельников погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.
23 декабря 2023, 10:03
В честь семьи обратившегося к Путину Артема Жоги назовут улицу в Омске
11 декабря 2023, 03:57
Хоценко: «День героев Отечества — возможность воздать почести соотечественникам»
В преддверии праздника в Омске состоялся торжественный концерт.
6 декабря 2023, 13:40
Владимир Путин вручил омичу звезду Героя России
4 августа 2023, 05:19
2022
Участнику спецоперации из Омской области присвоили звание Героя России
Омич участвовал в спецоперации на Украине.
25 мая 2022, 12:35

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