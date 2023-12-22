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Жители Нефтяников рассказали об отсутствии ледового покрытия на популярном катке

Жители Нефтяников пожаловались на отсутствие ледового покрытия на популярном катке

22 декабря 2023, 09:08
Фото: 1MI

Жители Нефтяников рассказали об отсутствии ледового покрытия на популярном катке

Речь идет о хоккейной коробке по адресу: ул. Малунцева, 7.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омский новостной поезд». Житель Нефтяников рассказал, что каток, который пользуется большой популярностью среди жителей городка, до сих пор не залит.

«Более 30 лет каждую зиму катаюсь на катке по адресу Малунцева, 7, САО. Этой осенью ждал очередной сезон зимнего катания и игры в хоккей, но с досадой обнаружил, что каток не залит. Задал вопрос в БОУ „Центр эстетического развития детей „Нефтяник“, на что получил ответ, что не выделены деньги на замену старой сетки-ловушки за воротами и на ремонт сетки-рабицы. Поэтому спортивное сооружение считается аварийным», — написал омич.

Он также отметил, что на ледовой площадке проводятся тренировки юных хоккеистов, которым из-за отсутствия покрытия приходится заниматься в другом месте. Это, как считает автор жалобы, вызывает неудобство и отток желающих обучиться хоккейному мастерству.

«Каток является одним из самых популярных в округе, и я считаю несправедливостью, что сооружение простаивает и не может принять желающих вести здоровый образ жизни, провести время на льду. Прошу администрацию повлиять на то, чтобы это спортивное сооружение запустили в зимний сезон 2023/2024. Прошу от себя и от всех людей, посещающих каток по адресу ул. Малунцева, 7», — добавил омич.

Ранее Город55 писал о городских катках, где уже встречают посетителей, ценах за выход на лед и времени работы.

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#Хоккей#Омск#Омская область#Хоккей с шайбой#Новости#Нефть#Лед#Сибирь хоккей#Анастасия Баянова#Ледовая площадка#Хоккейная коробка
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