В Омской области полицейские взяли с поличным курьера-мошенника

Пенсионер понял, что его пытаются обмануть. Мужчина сказал мошенникам, что такой суммы нет, но он попробует одолжить деньги. Закончив разговор, пенсионер обратился в полицию. Сотрудник дежурной части попросил мужчину быть на связи с мошенниками, пока к нему едут оперативники.