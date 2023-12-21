В Омской области полицейские взяли с поличным курьера-мошенника

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В Таре к полицейским обратился 88-летний местный житель. Он рассказал, что на домашний телефон позвонила неизвестная женщина и представилась адвокатом его дочери, которая якобы стала виновницей ДТП. По словам аферистов, пострадавшим в аварии срочно требовались деньги на операцию, 900 тысяч рублей.
Пенсионер понял, что его пытаются обмануть. Мужчина сказал мошенникам, что такой суммы нет, но он попробует одолжить деньги. Закончив разговор, пенсионер обратился в полицию. Сотрудник дежурной части попросил мужчину быть на связи с мошенниками, пока к нему едут оперативники.
Позже пенсионер сообщил аферистам, что ему удалось занять 100 тысяч рублей. Собеседница по телефону рассказала, что за деньгами приедет курьер. Посыльного задержали полицейские. Им оказался 19-летний омич.
На допросе молодой человек признался в еще двух эпизодах мошенничества. При себе у курьера было 9 банковских карт и 82 тысячи рублей.
«До 88-летнего мужчины подозреваемый посетил еще одного жителя Тары и 75-летнюю жительницу деревни Чекрушево, забрав у них в общей сложности 220 тысяч рублей. Часть похищенных денежных средств, взятых у пенсионерки, подельник мошенников перевести не успел, так как банк заблокировал карту», — рассказали в полиции.
Подозреваемый сообщил, что работу нашел на сайте бесплатных объявлений. В обязанности курьера входило забирать деньги у потерпевших и переводить их сообщникам. Молодому человеку должен был оставаться небольшой процент.
На омича завели уголовное дело по статье «Мошенничество».