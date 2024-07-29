gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Соседи

Выбрать дату
2024
«Стучит по стенам и долбит по батареям»: омичка пошла в суд из-за шумного соседа
По ее словам, мужчина каждый день стучал по батареям, стенам и полу. Мотивы его поведения остаются неизвестными.
29 июля, 07:25
Дружелюбные соседи. В Омске между жильцами завязалась драка
Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, конфликт между соседями перерос в уголовное дело.
1 февраля, 11:12
2023
Омич подал в суд на соседей из-за камер видеонаблюдения во дворе дома
Заявитель потребовал убрать камеры и выплатить ему 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
11 октября 2023, 04:46
2022
Омичу пригрозили штрафом в 2.5 тыс рублей за нацистский рисунок на двери ветерана
24 ноября 2022, 09:22
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
17 ноября 2022, 06:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика