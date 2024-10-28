Объявления

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2024
Все только начинается. В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью школьников
28 октября, 11:39
Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки
3 сентября, 04:42
Летние ягоды. Сколько стоит малина в Омске
23 июля, 06:48
Мешают благоустройству. Омичей попросили убрать свои гаражи в Нефтяниках
Участок в границах улиц Энергетиков-Химиков попал в список территорий, которые могут быть благоустроены в 2025 году.
30 марта, 04:14
Новые игроки на рынке. Омские частники увеличили продажи куриных яиц
Скачок цен на яйца кур в обычных магазинах спровоцировал рост «частного» рынка: уже существует 66 различных предложений на популярной площадке Avito. Иногда — с доставкой до дома.
7 января, 15:05
2023
«Подобное уже было». В деле о продаже ребенка из Омской области появились подробности
27 сентября 2023, 13:55

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