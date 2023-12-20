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Хоценко провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Хоценко провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

20 декабря 2023, 08:37
Фото: Правительство Омской области
Комиссия обсудила реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе, а также содержание дорог зимой.

Заседание прошло сегодня, 20 декабря. Комиссия подытожила, что за 2023 год в Омской области удалось отремонтировать порядка 230 км дорог. На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным, было выделено 9,7 млрд рублей.

Кроме того, на дорогах региона установили 2 813 дорожных знаков, нанесли горизонтальную дорожную разметку на 211 761 км, а также установили 50 светофоров, 522 опоры для наружного освещения и 40 остановок общественного транспорта.

Были установлены и комплексы фотовидеофиксации, всего их появилось 14. На заседании Хоценко отметил, что такие комплексы нужно приобретать и дальше.

«Комплексы видеофиксации нужны в гораздо большем количестве. Установка комплексов дисциплинирует водителей, это — человеческие жизни», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Губернатор также добавил, что нынешний дорожно-строительный сезон показал хорошие результаты, работы велись опережающими темпами. Что касается работы в условиях гололеда и снегопадов, глава региона считает, что необходимо принять все надлежащие меры по обеспечению безопасности.

Сейчас основными задачами комиссии является снятие наледи и обработка общественных территорий противогололедными материалами. Особое внимание также уделяется очистке автобусных остановок, пешеходных переходов, тротуаров и придомовых территорий.

По поручению Виталия Хоценко заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области со следующего года будут проводиться ежеквартально, сообщили в правительстве.

Хоценко рассказал про проекты по благоустройству в рамках акции «Решают люди»
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