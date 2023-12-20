Хоценко провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Заседание прошло сегодня, 20 декабря. Комиссия подытожила, что за 2023 год в Омской области удалось отремонтировать порядка 230 км дорог. На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным, было выделено 9,7 млрд рублей.
Кроме того, на дорогах региона установили 2 813 дорожных знаков, нанесли горизонтальную дорожную разметку на 211 761 км, а также установили 50 светофоров, 522 опоры для наружного освещения и 40 остановок общественного транспорта.
Были установлены и комплексы фотовидеофиксации, всего их появилось 14. На заседании Хоценко отметил, что такие комплексы нужно приобретать и дальше.
«Комплексы видеофиксации нужны в гораздо большем количестве. Установка комплексов дисциплинирует водителей, это — человеческие жизни», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Губернатор также добавил, что нынешний дорожно-строительный сезон показал хорошие результаты, работы велись опережающими темпами. Что касается работы в условиях гололеда и снегопадов, глава региона считает, что необходимо принять все надлежащие меры по обеспечению безопасности.
Сейчас основными задачами комиссии является снятие наледи и обработка общественных территорий противогололедными материалами. Особое внимание также уделяется очистке автобусных остановок, пешеходных переходов, тротуаров и придомовых территорий.
По поручению Виталия Хоценко заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области со следующего года будут проводиться ежеквартально, сообщили в правительстве.