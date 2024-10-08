gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Дорожное хозяйство

Выбрать дату
2024
Год на работы. В Омской области за 250 миллионов отремонтируют мост через реку
8 октября, 09:12
Больше никаких луж. Омское УДХБ потратит 20 миллионов на обустройство «ливневок»
Соответствующая запись появилась на портале ЕИС «Закупки» — до ноября текущего года в Омске должны обустроить необходимые коммуникации практически по 20 адресам. Где именно станет «чуть посуше» — разобралась редакция Города55.
4 августа, 04:59
Будем ходить по новому. УДХБ обновит омские тротуары за 50 миллионов рублей
Крайний срок для выполнения всех работ — 30 августа, а значит уже совсем скоро перемещаться по городу «на своих двоих» станет гораздо проще и удобнее.
23 июня, 08:30
«Пока» метромост. Омичи в соцсетях пожаловались на глубокие провалы под метромостом
18 мая, 11:22
Этой весной с омских улиц вывезли 500 КАМАЗов пыли и песка
Ежедневно сотрудники УДХБ собирают на городских дорогах 280 тонн грунта.
30 апреля, 08:13
Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц
25 апреля, 03:08
Обновят 26 остановок. В Омске выделили 33 млн рублей на новые павильоны для остановок
20 апреля, 11:47
В Омской области ищут подрядчиков для организации паромных переправ
9 марта, 06:55
2023
Задержки рейсов, отключения света и перекрытие трасс. Последствия непогоды в Омске
30 декабря 2023, 03:50
Хоценко провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Комиссия обсудила реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе, а также содержание дорог зимой.
20 декабря 2023, 08:37
Снег превратился в лед. В Омске занялись круглосуточной борьбой с выпавшими осадками
Рабочие убирают наледь и собирают снег, чтобы освободить дороги и не усугублять ситуацию перед новыми осадками.
24 ноября 2023, 07:02
Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра
На скамье подсудимых также предприниматель Дмитрий Шестаков. Ему предъявлено обвинение в даче взятки.
16 октября 2023, 05:13
В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначили временного руководителя
29 мая 2023, 07:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика