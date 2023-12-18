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Стресс на работе

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Декабрь 2023
Таксисты, кондукторы и продавцы. Назван топ скандальных профессий в Омске
По мнению жителей региона, конфликтные люди недовольны жизнью и работой, а также испытывают ненависть к окружающим.
18 декабря 2023, 12:08
Ноябрь 2023
Коллектив, график, отношения с руководством. Из-за чего омичи увольняются с работы
Большинство жителей региона сообщили, что им не оказывают психологическую помощь на рабочем месте.
2 ноября 2023, 03:30
Август 2023
Стало известно, на какой работе омичи чаще всего испытывают стресс
Аналитики одного из онлайн-сервисов по поиску работы провели опрос и узнали, что является главной причиной тревожности сотрудников в разных сферах.
11 августа 2023, 03:52

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