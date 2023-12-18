Любят и ненавидят. Омичи рассказали об отношении к Новому году

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Аналитики сервиса SuperJob спросили у жителей Омска о Новом годе. Большинство респондентов рассказали, что им нравится этот праздник. При этом 36% человек просто обожают его.
Как показали результаты, еще 31% омичей любят Новый год, но без фанатизма. Каждый четвертый относится к 31 декабря спокойно. Есть те, кто не любит этот праздник (4%). Один из 100 человек ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».
Женщины, к слову, больше любят Новый год, чем мужчины. Этот праздник нравится дизайнерам (81%), учителям (74%) и специалистам по логистике (73%).
«В декабре пашем как проклятые, а в январе — затишье и нет выручки», — ответили честно маркетологи.
41% человек этой специальности любит Новый год, но вместе с тем 10% ненавидят его. Рабочие, водители и инженерно-технические специалисты меньше всего признаются в любви к Новому году, поскольку многим приходится работать на январских выходных.