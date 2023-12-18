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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

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Любят и ненавидят. Омичи рассказали об отношении к Новому году

18 декабря 2023, 06:48
Фото: Город55
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Омским дизайнерам, учителям и логистам больше всего нравится Новый год

Меньше всего празднику радуются рабочие и водители, так как они, как правило, трудятся в новогодние выходные.

Аналитики сервиса SuperJob спросили у жителей Омска о Новом годе. Большинство респондентов рассказали, что им нравится этот праздник. При этом 36% человек просто обожают его.

Как показали результаты, еще 31% омичей любят Новый год, но без фанатизма. Каждый четвертый относится к 31 декабря спокойно. Есть те, кто не любит этот праздник (4%). Один из 100 человек ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».

Женщины, к слову, больше любят Новый год, чем мужчины. Этот праздник нравится дизайнерам (81%), учителям (74%) и специалистам по логистике (73%).

«В декабре пашем как проклятые, а в январе — затишье и нет выручки», — ответили честно маркетологи.

41% человек этой специальности любит Новый год, но вместе с тем 10% ненавидят его. Рабочие, водители и инженерно-технические специалисты меньше всего признаются в любви к Новому году, поскольку многим приходится работать на январских выходных.

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская#Новый год 2024
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