Любят и ненавидят. Омичи рассказали об отношении к Новому году

Как показали результаты, еще 31% омичей любят Новый год, но без фанатизма. Каждый четвертый относится к 31 декабря спокойно. Есть те, кто не любит этот праздник (4%). Один из 100 человек ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».