Северное сияние, карантин из-за бешенства и игрушки за 4 миллиона. Омск сегоня

Сегодня ночью жители Омской области могли наблюдать полярное сияние. Так, например, природное явление удалось запечатлеть в Омском районе неподалеку от деревень Халдеевка и Бородинка. Однако в планетарии отметили, что в этот раз оно не было таким ярким, как в предыдущий. Напомним, в начале ноября природное явление можно было увидеть, в том числе, и на территории города.