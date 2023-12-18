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Иллюстраиця

Северное сияние, карантин из-за бешенства и игрушки за 4 миллиона. Омск сегоня

18 декабря 2023, 13:55
Фото: Город55
Иллюстраиця
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Прошлой ночью омичи наблюдали северное сияние

Сегодня ночью жители Омской области могли наблюдать полярное сияние. Так, например, природное явление удалось запечатлеть в Омском районе неподалеку от деревень Халдеевка и Бородинка. Однако в планетарии отметили, что в этот раз оно не было таким ярким, как в предыдущий. Напомним, в начале ноября природное явление можно было увидеть, в том числе, и на территории города.

«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние
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Новость №2. В Колосовке Омской области ввели карантин из-за бешенства

Такой указ подписал 14 декабря губернатор Виталий Хоценко. Дело в том, что на улице Рабочей в Колосовке нашли очаг заражения бешенством. Теперь на территорию населенного пункта запретили ввозить и вывозить животных, пускать посторонних лиц, а также устраивать сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будут действовать до 11 февраля 2024 года.

В Омской области зафиксировали еще один случай бешенства. В Колосовке ввели карантин
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Новость №3.В Омске продают набор советских елочных игрушек за 4 миллиона рублей

Омич продает набор раритетных елочных игрушек на популярном сайте для покупки и продажи вещей. Автор объявления утверждает, что они хорошо сохранились и имеют большую ценность среди коллекционеров. Кроме того, игрушки, по словам продавца, смогут подарить теплые воспоминания.

Дорогое удовольствие. В Омске продают набор советских елочных игрушек за 4 млн рублей
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#Омск#Омская область#Игрушка#Карантин#Бешенство#Новости#Итоги дня#Природа#Северное сияние#Полярное сияние#Анастасия Баянова#Новогодние игрушки#Сияние#Елочные игрушки
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