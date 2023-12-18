Северное сияние, карантин из-за бешенства и игрушки за 4 миллиона. Омск сегоня

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Новость №1. Прошлой ночью омичи наблюдали северное сияние
Сегодня ночью жители Омской области могли наблюдать полярное сияние. Так, например, природное явление удалось запечатлеть в Омском районе неподалеку от деревень Халдеевка и Бородинка. Однако в планетарии отметили, что в этот раз оно не было таким ярким, как в предыдущий. Напомним, в начале ноября природное явление можно было увидеть, в том числе, и на территории города.
Новость №2. В Колосовке Омской области ввели карантин из-за бешенства
Такой указ подписал 14 декабря губернатор Виталий Хоценко. Дело в том, что на улице Рабочей в Колосовке нашли очаг заражения бешенством. Теперь на территорию населенного пункта запретили ввозить и вывозить животных, пускать посторонних лиц, а также устраивать сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будут действовать до 11 февраля 2024 года.
Новость №3.В Омске продают набор советских елочных игрушек за 4 миллиона рублей
Омич продает набор раритетных елочных игрушек на популярном сайте для покупки и продажи вещей. Автор объявления утверждает, что они хорошо сохранились и имеют большую ценность среди коллекционеров. Кроме того, игрушки, по словам продавца, смогут подарить теплые воспоминания.