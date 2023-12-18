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В Омской области зафиксировали еще один случай бешенства. В Колосовке ввели карантин

18 декабря 2023, 07:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Колосовке Омской области ввели карантин из-за бешенства

Ограничения будут действовать до 11 февраля. Ранее в Колосовском районе местный житель умер от бешенства, мужчина вовремя не обратился за помощью.

В Колосовском районе Омской области ввели карантин по бешенству. Такой указ подписал 14 декабря губернатор Виталий Хоценко. Очаг заражения нашли в Колосовке на улице Рабочей.

На территории Колосовки запретили ввоз и вывоз животных, посещение посторонними лицами, сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будут действовать до 11 февраля.

Бешенство — острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. Источниками инфекции служат собаки, лисицы, кошки, волки и другие животные.

Напомним, что в ноябре житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки. Мужчина обратился к медикам, когда было уже слишком поздно. Случай также был зарегистрирован в Колосовском районе.

В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки
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#Общество#Омская область#Собаки#Животные#Кошки#Карантин#Бешенство#Медики#Евгений Игишев
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