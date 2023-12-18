В Омской области зафиксировали еще один случай бешенства. В Колосовке ввели карантин

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Колосовском районе Омской области ввели карантин по бешенству. Такой указ подписал 14 декабря губернатор Виталий Хоценко. Очаг заражения нашли в Колосовке на улице Рабочей.
На территории Колосовки запретили ввоз и вывоз животных, посещение посторонними лицами, сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будут действовать до 11 февраля.
Бешенство — острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. Источниками инфекции служат собаки, лисицы, кошки, волки и другие животные.
Напомним, что в ноябре житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки. Мужчина обратился к медикам, когда было уже слишком поздно. Случай также был зарегистрирован в Колосовском районе.