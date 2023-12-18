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Иллюстрация

Дорогое удовольствие. В Омске продают набор советских елочных игрушек за 4 млн рублей

18 декабря 2023, 11:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске продают набор советских елочных игрушек за 4 миллиона рублей

Необычное объявление появилось на популярном сайте для покупки и продажи вещей.

Автор объявления утверждает, что елочные игрушки хорошо сохранились и имеют большую ценность среди коллекционеров. Кроме того, они, по словам продавца, смогут подарить теплые воспоминания.

«Игрушки на которые смотришь и они дарят тебe воспоминания. Они раритетные, сохранились очень хорошо для своих лет. Настоящий коллекционеp знает o чем идет речь и какие ценности находятся на фотографии», — написал омич.

Отмечается, что покупатель сам может предложить цену и обговорить ее с продавцом, после чего договориться о сделке.

Фото: Скриншот сайта "Авито"

Напомним, что недавно омичи рассказали о своем отношении к Новому году. Как оказалось, 36% опрошенных обожают этот праздник, 31% любят, но без фанатизма. Каждый четвертый же относится к 31 декабря спокойно. Есть и те, кто не любит этот праздник (4%).

Любят и ненавидят. Омичи рассказали об отношении к Новому году
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#Омск#Омская область#Игрушка#Новости#Анастасия Баянова#Раритет#Новогодние игрушки#Новый год 2024
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