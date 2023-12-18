Дорогое удовольствие. В Омске продают набор советских елочных игрушек за 4 млн рублей

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Автор объявления утверждает, что елочные игрушки хорошо сохранились и имеют большую ценность среди коллекционеров. Кроме того, они, по словам продавца, смогут подарить теплые воспоминания.
«Игрушки на которые смотришь и они дарят тебe воспоминания. Они раритетные, сохранились очень хорошо для своих лет. Настоящий коллекционеp знает o чем идет речь и какие ценности находятся на фотографии», — написал омич.
Отмечается, что покупатель сам может предложить цену и обговорить ее с продавцом, после чего договориться о сделке.
Напомним, что недавно омичи рассказали о своем отношении к Новому году. Как оказалось, 36% опрошенных обожают этот праздник, 31% любят, но без фанатизма. Каждый четвертый же относится к 31 декабря спокойно. Есть и те, кто не любит этот праздник (4%).