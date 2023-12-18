Дорогое удовольствие. В Омске продают набор советских елочных игрушек за 4 млн рублей

Напомним, что недавно омичи рассказали о своем отношении к Новому году. Как оказалось, 36% опрошенных обожают этот праздник, 31% любят, но без фанатизма. Каждый четвертый же относится к 31 декабря спокойно. Есть и те, кто не любит этот праздник (4%).