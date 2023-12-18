Разбирался суд. В Омске за семьей инвалидов закрепили право собственности на квартиру

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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В Омском областном суде состоялось заседание по гражданскому делу местной жительницы. Она потребовала признать за ней, ее сестрой и другими родственниками право на квартиру.
Известно, что имущество принадлежит их бабушке. Семья была зарегистрирована в этой спорной квартире. После окончания учебного общеобразовательного учреждения заявительница вселилась в квартиру, сделала там ремонт и погасила все долги по коммунальным услугам.
Через суд девушка попросила признать за ней право собственности на квартиру в порядке приватизации. Иск был подан к департаменту жилищной политики и к сестре в лице законного представителя спецучреждения.
«Специализированное учреждение, действующее в качестве законного представителя сестры истца, обратилось со встречным иском к ней и департаменту жилищной политики также о признании права собственности в порядке приватизации. Районный суд решил признать за сторонами право общей совместной собственности на указанную квартиру», — рассказали в пресс-службе судов Омской области.
Изначально дело рассматривал Центральный райсуд. На его приговор законный представитель спецучреждения подал апелляционную жалобу, чтобы за третьей сестрой по делу права собственности была признана 1/3 доля в жилище.
«Регистрация сестер в специализированных учреждениях, по месту их пребывания, в данном случае связана исключительно с особым статусом последних, а именно — недееспособные, инвалиды. Не проживание их в спорном жилом помещении является объективной и вынужденной мерой, квартира была закреплена за всеми сестрами», — отметили в Омском облсуде.
По мнению коллегии суда, все три сестры в равной степени должны иметь право собственности в порядке приватизации на жилое помещение по 1/3 доли за каждой из сторон.