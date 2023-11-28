Суд выигран. Омский инвалид с восьмилетней дочкой два года ждал квартиру

Posted Сегодня, 21:37
Published Сегодня, 21:37
Modified Сегодня, 21:40
Updated Сегодня, 21:40
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о том, что в ведомство обратился 37-летний житель Калачинского района. Он рассказал, что его жилищные права как инвалида нарушили.
Как выяснили сотрудники Калачинской межрайонной прокуратуры, в 2021 году мужчина встал в очередь как нуждающийся в жилье. Собственной квартиры или дома он не имел. Известно, что у сельчанина имеется тяжелая форма хронического заболевания.
Представители муниципалитета так ничего и не сделали за два года, чтобы предоставить инвалиду жилье. Он, к слову, воспитывает восьмилетнюю дочь. Вместе с ребенком мужчина был вынужден арендовать квартиру.
Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд, чтобы заставить администрацию Калачинского района предоставить мужчине и его дочери жилье вне очереди. Требования в исковом заявлении были полностью удовлетворены. Семейство по итогу проживает в двухкомнатной квартире.