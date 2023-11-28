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В Омской области мужчина-инвалид с маленькой дочкой через суд добился квартиры

Суд выигран. Омский инвалид с восьмилетней дочкой два года ждал квартиру

27 ноября 2023, 21:37
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омской области мужчина-инвалид с маленькой дочкой через суд добился квартиры

Мужчина обратился в прокуратуру, чтобы получить жилье, которое ему предоставляется по праву.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о том, что в ведомство обратился 37-летний житель Калачинского района. Он рассказал, что его жилищные права как инвалида нарушили.

Как выяснили сотрудники Калачинской межрайонной прокуратуры, в 2021 году мужчина встал в очередь как нуждающийся в жилье. Собственной квартиры или дома он не имел. Известно, что у сельчанина имеется тяжелая форма хронического заболевания.

Представители муниципалитета так ничего и не сделали за два года, чтобы предоставить инвалиду жилье. Он, к слову, воспитывает восьмилетнюю дочь. Вместе с ребенком мужчина был вынужден арендовать квартиру.

Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд, чтобы заставить администрацию Калачинского района предоставить мужчине и его дочери жилье вне очереди. Требования в исковом заявлении были полностью удовлетворены. Семейство по итогу проживает в двухкомнатной квартире.

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#Омск#Омская область#Суд#Инвалиды#Прокуратура Омской области#Жилье#Новости#Инвалидность#Алина Ясинская
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