В честь семьи, обратившегося к Путину, Артема Жоги назовут улицу в Омске

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
В Омске в микрорайоне «Зеленая река» назовут улицу в честь Героя России Владимира Жоги, погибшего в возрасте 28 лет в специальной военной операции. Решение об этом Горсовет принял еще летом. Инициативу поддержал мэр Омска Сергей Шелест и городская топонимическая комиссия.
Владимир Жога — сын Артема Жоги, военнослужащего, который обратился к Владимиру Путину с предложением баллотироваться на новый президентский срок. О намерениях участвовать в выборах глава государства сообщил 8 декабря в Георгиевском зале Кремля после награждения военных.
Владимир Жога имел звание полковника Народной милиции ДНР. Погиб 5 марта 2022 года в Волновахе. 6 марта Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя Российской Федерации посмертно.