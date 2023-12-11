В честь семьи, обратившегося к Путину, Артема Жоги назовут улицу в Омске

В Омске в микрорайоне «Зеленая река» назовут улицу в честь Героя России Владимира Жоги, погибшего в возрасте 28 лет в специальной военной операции. Решение об этом Горсовет принял еще летом. Инициативу поддержал мэр Омска Сергей Шелест и городская топонимическая комиссия.