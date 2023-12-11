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В честь семьи, обратившегося к Путину, Артема Жоги назовут улицу в Омске

11 декабря 2023, 03:57
Фото: Город55
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Улицу в микрорайоне «Зелена река» назовут именем Героя России Владимира Жоги, погибшего в Волновахе весной 2022 года.

В Омске в микрорайоне «Зеленая река» назовут улицу в честь Героя России Владимира Жоги, погибшего в возрасте 28 лет в специальной военной операции. Решение об этом Горсовет принял еще летом. Инициативу поддержал мэр Омска Сергей Шелест и городская топонимическая комиссия.

Владимир Жога — сын Артема Жоги, военнослужащего, который обратился к Владимиру Путину с предложением баллотироваться на новый президентский срок. О намерениях участвовать в выборах глава государства сообщил 8 декабря в Георгиевском зале Кремля после награждения военных.

Владимир Жога имел звание полковника Народной милиции ДНР. Погиб 5 марта 2022 года в Волновахе. 6 марта Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя Российской Федерации посмертно.

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#Омск#Владимир Путин#Улица#Выборы#Герой России#Кремль#Горсовет#Президент#Евгений Игишев
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