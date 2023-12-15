Время пришло. В Омске закрыли «Церковь евангельских христиан»

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Стало известно, что в Омске была ликвидирована местная религиозная организация. Речь идет об «Омской церкви евангельских христиан». Соответствующие данные появились в ЕГРЮЛ.
Объединение официально прекратило существование 8 декабря. Это юридическое лицо зарегистрировали в апреле 2021 года, деятельность велась меньше трех лет.
В «Омской церкви евангельских христиан» за это время менялся пастор. Так, в июле им стал Андрей Макеев. До этого он руководил местной религиозной организацией «Тарская церковь евангельских христиан-баптистов».
Также летом этого года в Омске закрыли церковь евангельских христиан «Новое творение» и церковь евангельских христиан-баптистов «Библейская миссия».