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Published Сегодня, 05:52

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Updated Сегодня, 05:55

иллюстрация

Время пришло. В Омске закрыли «Церковь евангельских христиан»

15 декабря 2023, 05:52
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске закрыли «Церковь евангельских христиан»

Организация просуществовала меньше трех лет.

Стало известно, что в Омске была ликвидирована местная религиозная организация. Речь идет об «Омской церкви евангельских христиан». Соответствующие данные появились в ЕГРЮЛ.

Объединение официально прекратило существование 8 декабря. Это юридическое лицо зарегистрировали в апреле 2021 года, деятельность велась меньше трех лет.

В «Омской церкви евангельских христиан» за это время менялся пастор. Так, в июле им стал Андрей Макеев. До этого он руководил местной религиозной организацией «Тарская церковь евангельских христиан-баптистов».

Также летом этого года в Омске закрыли церковь евангельских христиан «Новое творение» и церковь евангельских христиан-баптистов «Библейская миссия».

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#Общество#Омск#Омская область#Церковь#Новости#Ликвидация#Религия#Алина Ясинская#Ликвидация фирм
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