Не временщик. Митрополит Дионисий заявил, что приехал в Омскую область навсегда

Отметим, что новому руководителю епархии 48 лет. Ранее он управлял делами Московской Патриархии. На прошлой неделе стало известно, что он заменит митрополита Владимира. Тот занимал пост на протяжении 11 последних лет. Он ушел на покой в связи с достижением 75-летия.