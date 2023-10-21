Не временщик. Митрополит Дионисий заявил, что приехал в Омскую область навсегда

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Накануне, 20 октября, в Успенском кафедральном соборе после торжественной встречи митрополит Омский и Таврический Дионисий совершил молебен. Он обратился к пастве и заявил, что приехал в Омскую область навсегда.
«Не считайте меня временщиком, приехавшим из столицы. Я приехал не учить вас, учить может Господь и Евангелие, не управлять вами, а вместе трудиться за этой земле. Если Господь так распорядится, то буду покоиться на этой земле», — цитирует митрополита «ОМСКРЕГИОН».
Он также призвал присутствующих помолиться за участников спецоперации.
Отметим, что новому руководителю епархии 48 лет. Ранее он управлял делами Московской Патриархии. На прошлой неделе стало известно, что он заменит митрополита Владимира. Тот занимал пост на протяжении 11 последних лет. Он ушел на покой в связи с достижением 75-летия.