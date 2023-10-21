Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

иллюстрация

Не временщик. Митрополит Дионисий заявил, что приехал в Омскую область навсегда

21 октября 2023, 04:18
Фото: Город55
иллюстрация

Новый митрополит Дионисий попросил не считать его временщиком в Омской области

Новый руководитель епархии провел молебен.

Накануне, 20 октября, в Успенском кафедральном соборе после торжественной встречи митрополит Омский и Таврический Дионисий совершил молебен. Он обратился к пастве и заявил, что приехал в Омскую область навсегда.

«Не считайте меня временщиком, приехавшим из столицы. Я приехал не учить вас, учить может Господь и Евангелие, не управлять вами, а вместе трудиться за этой земле. Если Господь так распорядится, то буду покоиться на этой земле», — цитирует митрополита «ОМСКРЕГИОН».

Он также призвал присутствующих помолиться за участников спецоперации.

Отметим, что новому руководителю епархии 48 лет. Ранее он управлял делами Московской Патриархии. На прошлой неделе стало известно, что он заменит митрополита Владимира. Тот занимал пост на протяжении 11 последних лет. Он ушел на покой в связи с достижением 75-летия.

Стало известно, когда в Омск прибудет митрополит Омский и Таврический Дионисий
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Церковь#Новости#Омская епархия#Алина Ясинская
Подпишитесь
Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
19 октября, 12:07
В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
19 октября, 10:58
Дети могут провалиться. В одном из омских дворов земля ушла из-под ног
Вчера, 02:16
В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора
Вчера, 04:53
Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»
Вчера, 04:17
«Двушки» от 5,5 млн. В Омске на Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку
Вчера, 02:47