Бывший митрополит Владимир стал Почетным жителем Омской области

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:41
Бывшему митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру присвоили звание Почетного жителя Омской области. Такое распоряжение 20 ноября подписал губернатор региона Виталий Хоценко.
«За плодотворную общественную деятельность, большой вклад в духовно-нравственное просвещение населения и обретенный авторитет у жителей Омской области присвоить почетное звание Омской области „Почетный гражданин Омской области“ Икиму Василию Захаровичу (Владимиру) — митрополиту (на покое)», — говорится в документе.
Митрополит Владимир занимал пост с 2012 года и ушел на покой в октябре 2023 года в связи с достижением 75-летия. Такое прошение он подавал еще в 2015 году. В настоящее время митрополиту Владимиру 83 года. Теперь епархией руководит митрополит Дионисий.