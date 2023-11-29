Бывший митрополит Владимир стал Почетным жителем Омской области

Митрополит Владимир занимал пост с 2012 года и ушел на покой в октябре 2023 года в связи с достижением 75-летия. Такое прошение он подавал еще в 2015 году. В настоящее время митрополиту Владимиру 83 года. Теперь епархией руководит митрополит Дионисий.