Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Митрополит Владимир возглавил епархию в 2012 году

Бывший митрополит Владимир стал Почетным жителем Омской области

29 ноября 2023, 05:35
Фото: Город55
Митрополит Владимир возглавил епархию в 2012 году
Митрополит Владимир руководил епархией с 2012 по 2023 годы.

Бывшему митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру присвоили звание Почетного жителя Омской области. Такое распоряжение 20 ноября подписал губернатор региона Виталий Хоценко.

«За плодотворную общественную деятельность, большой вклад в духовно-нравственное просвещение населения и обретенный авторитет у жителей Омской области присвоить почетное звание Омской области „Почетный гражданин Омской области“ Икиму Василию Захаровичу (Владимиру) — митрополиту (на покое)», — говорится в документе.

Митрополит Владимир занимал пост с 2012 года и ушел на покой в октябре 2023 года в связи с достижением 75-летия. Такое прошение он подавал еще в 2015 году. В настоящее время митрополиту Владимиру 83 года. Теперь епархией руководит митрополит Дионисий.

Не временщик. Митрополит Дионисий заявил, что приехал в Омскую область навсегда
Узнать подробнее
#Общество#Омская область#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Почетный гражданин Омской области
Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Вчера, 07:06
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Сегодня, 03:40
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Вчера, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Вчера, 06:16
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Сегодня, 02:24
Шок. Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул
Вчера, 10:32