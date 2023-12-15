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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

В омском парке «Вокруг света» организуют праздник в честь открытия катка

С диджеем и салютом. В парке «Вокруг света» состоится праздник в честь открытия катка

15 декабря 2023, 11:11
Фото: пресс-служба парка «Вокруг света»

В омском парке «Вокруг света» организуют праздник в честь открытия катка

Всех желающих посетить развлекательную площадку будут ждать с пяти вечера.

Завтра, 16 декабря, в Омске открывается каток на «Зеленом острове». Он находится на территории парка «Вокруг света». Гостей будут ждать с 17:00.

Для посетителей организуют дискотеку с крутым диджеем, выступления кавер-групп «НаЗаре» и «DaMaxX & Kate Fameli» и новогодние фотозоны. Также в честь открытия катка в небо запустят столпы праздничного салюта. Кроме того, на площадке будут установлены зимние батуты.

В пресс-службе парка рассказали, что площадь катка составляет 2,4 кв м. Ранее Город55 писал об открытии крытой площадки для катания в торговом центре «Мега». Катки открыты и в городских парках, и при спортивном комплексе «Юность».

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Каток#Развлечения#Новости#Алина Ясинская#Парк вокруг света
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