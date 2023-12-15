С диджеем и салютом. В парке «Вокруг света» состоится праздник в честь открытия катка

Для посетителей организуют дискотеку с крутым диджеем, выступления кавер-групп «НаЗаре» и «DaMaxX & Kate Fameli» и новогодние фотозоны. Также в честь открытия катка в небо запустят столпы праздничного салюта. Кроме того, на площадке будут установлены зимние батуты.