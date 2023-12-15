С диджеем и салютом. В парке «Вокруг света» состоится праздник в честь открытия катка

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Завтра, 16 декабря, в Омске открывается каток на «Зеленом острове». Он находится на территории парка «Вокруг света». Гостей будут ждать с 17:00.
Для посетителей организуют дискотеку с крутым диджеем, выступления кавер-групп «НаЗаре» и «DaMaxX & Kate Fameli» и новогодние фотозоны. Также в честь открытия катка в небо запустят столпы праздничного салюта. Кроме того, на площадке будут установлены зимние батуты.
В пресс-службе парка рассказали, что площадь катка составляет 2,4 кв м. Ранее Город55 писал об открытии крытой площадки для катания в торговом центре «Мега». Катки открыты и в городских парках, и при спортивном комплексе «Юность».