Все на лед. В омской «Меге» произошло долгожданное открытие внутреннего катка

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В омской «Меге» открылся крытый каток, который не работал почти два года. В администрации торгового центра рассказали о том, сколько стоит выход на лед и прокат коньков.
Гости старше восьми лет покупают билет на сеанс «Взрослый», он стоит 300 рублей. Если посетителю семь лет и меньше, то у него будет сеанс «Детский» стоимостью в 200 рублей.
На площадке есть возможность арендовать коньки. На один сеанс инвентарь можно взять за 150 рублей. Здесь же открыта заточка коньков (300 рублей). Кроме того, желающие освоить мастерство катания могут поработать с инструктором. Получасовое занятие с ним стоит 700 рублей.
Расписание сеансов:
Добавим, что катки уже работают на базе спортивного комплекса «Юность», в Советском парке и в парке 30-летия ВЛКСМ. Также по городу началась заливка хоккейных коробок.