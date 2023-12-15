Омич отсудил у ХК «Авангард» деньги за несуществующее место на G-Drive Арене

После матча омич направил в ХК «Авангард» полушуточную претензию, где просил вернуть деньги за два билета, за продукты, которые пришлось выкинуть в урну, и подарить шайбу, которая в той игре во втором периоде вылетела как раз на то несуществующее место. Вот только в досудебном порядке клуб не захотел решить эту проблему, и предложил купить шайбу в фирменном магазине. Вот и пришлось искать правды в суде, где свои «страдания» омич оценил в 100 тысяч рублей.