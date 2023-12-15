Омич отсудил у ХК «Авангард» деньги за несуществующее место на G-Drive Арене

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Как стало известно Городу55, Куйбышевский районный суд рассмотрел иск жителя Омска к Хоккейному клубу «Авангард». Поводом для оной тяжбы стало несуществующее место на G-Drive Арене.
Начало этой истории датируется еще 1 апреля текущего года, когда истец купил два билета на финал Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом», который состоялся 5 апреля, на 1 ряд 111 сектора места 9 и 10. Цена вопроса 4 612 рублей.
В указанный день и час омич вместе с супругой пришел на Арену, закупился в фуд-кортах и преспокойно отправился на свои места. Каково же было его удивление, когда он увидел, что кресла под номером 10 на Арене не существует.
«Я обратился к сотрудникам, которые были одеты в жилеты [стюарды]. Однако меня сначала отправляли искать место, которого нет, а потом направили в другой конец Арены, до которого нужно было идти приличное время. По итогу всех разбирательств мне все же предоставили место, но начало матча и первый период я пропустил по вине ответчика», — указывает истец в иске.
В суде выяснилось, что после того, как стало ясно, что того самого 10 места на Арене действительно не существуют, истцу тут же добровольно вернули деньги за один билет, и усадили его с супругой в другой сектор на «места повышенной ценовой категории», — 105 сектор 5 ряд. Вот только настроение от матча из-за всей беготни и суеты было изрядно подпорчено.
После матча омич направил в ХК «Авангард» полушуточную претензию, где просил вернуть деньги за два билета, за продукты, которые пришлось выкинуть в урну, и подарить шайбу, которая в той игре во втором периоде вылетела как раз на то несуществующее место. Вот только в досудебном порядке клуб не захотел решить эту проблему, и предложил купить шайбу в фирменном магазине. Вот и пришлось искать правды в суде, где свои «страдания» омич оценил в 100 тысяч рублей.
«Несмотря на то, что денежные средства за билет мне вернули в добровольном порядке, я испытал сильнейшие нравственные страдания. Это был не обычный матч регулярного сезона, а финал конференции! Вместо того, чтоб насладиться игрой, я бегал из одного угла в другой по этажам огромной арены, чтоб мне нашли место. Более того, после получения ответа я испытал еще больший стресс, когда вместо того, чтоб уладить инцидент, мне предложили купить шайбу в клиентском центре», — указывает истец.
Суд выслушал доводы всех сторон и встал в этом споре на строну истца, — присудил ХК «Авангард» выплатить 20 тысяч морального вреда и 10 тысяч штрафа за отказ в добровольном порядке выполнить претензию.