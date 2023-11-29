Наставник «Витязя» о проигрыше «Авангарду»: «В актив можем занести только 2 период»

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Главный тренер подмосковного «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал матч с омским «Авангардом», который закончился победой последних со счетом 4:1.
«„Авангард» сегодня здорово играл, а мы себе в актив можем занести только второй период и пару минут третьего. «Авангард» был намного свежее. У нас это не первая игра через день, — и дома играли и на выезде, а соперник после выходных. Потому, наверное, они посвежее и помобильнее», — считает Рябыкин.
Ранее, эту игру, как сообщал Город55, оценил капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.