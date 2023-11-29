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Дмитрий Рябыкин

Наставник «Витязя» о проигрыше «Авангарду»: «В актив можем занести только 2 период»

29 ноября 2023, 19:12
Фото: ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин

Главный тренер «Витязя» Рябыкин высказался о проигрыше омскому «Авангарду»

Дмитрий Рябыкин уверен, что сегодня «ястребы» были куда свежее, чем его подопечные.

Главный тренер подмосковного «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал матч с омским «Авангардом», который закончился победой последних со счетом 4:1.

«„Авангард» сегодня здорово играл, а мы себе в актив можем занести только второй период и пару минут третьего. «Авангард» был намного свежее. У нас это не первая игра через день, — и дома играли и на выезде, а соперник после выходных. Потому, наверное, они посвежее и помобильнее», — считает Рябыкин.

Ранее, эту игру, как сообщал Город55, оценил капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.

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