Новый бюст на Аллее олимпийцев. В центре Омска появится еще один памятник

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В центре Омска на Аллее олимпийских чемпионов появится новый бюст. Монумент установят в честь яхтсмена Александра Музыченко. Скульптор Сергей Полегаев уже закончил работу над бюстом.
«В 1980 году Александр Алексеевич и его коллега по команде Валентин Григорьевич Манкин на яхте класса „Звездный“ выиграли золото Олимпиады в парусном спорте. Соревнования состояли из 7-ми гонок, которые длились 9 дней. Как вспоминают очевидцы регаты, это была достойная победа, добытая у очень сильных соперников», — сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Бюст установят следующим летом.
Аллею олимпийских чемпионов открыли в августе нынешнего года. Она разместилась набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейным мостом.