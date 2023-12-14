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Published Сегодня, 04:59

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На омской Аллее олимпийских чемпионов появится новый бюст

Новый бюст на Аллее олимпийцев. В центре Омска появится еще один памятник

14 декабря 2023, 04:59
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

На омской Аллее олимпийских чемпионов появится новый бюст

Монумент установят в честь яхтсмена Александра Музыченко.

В центре Омска на Аллее олимпийских чемпионов появится новый бюст. Монумент установят в честь яхтсмена Александра Музыченко. Скульптор Сергей Полегаев уже закончил работу над бюстом.

«В 1980 году Александр Алексеевич и его коллега по команде Валентин Григорьевич Манкин на яхте класса „Звездный“ выиграли золото Олимпиады в парусном спорте. Соревнования состояли из 7-ми гонок, которые длились 9 дней. Как вспоминают очевидцы регаты, это была достойная победа, добытая у очень сильных соперников», — сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Бюст установят следующим летом.

Аллею олимпийских чемпионов открыли в августе нынешнего года. Она разместилась набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейным мостом.

Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
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#Омск#Проект#Олимпиада#Меценат#Скульптура#Евгений Игишев#Парусный спорт#Аллея олимпийских чемпионов#Регата
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