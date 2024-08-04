gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Регата

Выбрать дату
Август
День города, крупные пожары и прыжок собаки из окна. Главные темы недели
4 августа, 10:10
Январь
«Регата» разрастается. Гуринову одобрили проект строительства еще одного дома в Омске
26 января, 06:12
Декабрь 2023
Новый бюст на Аллее олимпийцев. В центре Омска появится еще один памятник
14 декабря 2023, 04:59
Ноябрь 2023
Вид на Иртыш и пляж по соседству. В Омске сдали многоэтажку с волнистыми фасадами
Застройщиком дома выступила компания Юрия Гуринова — «Завод сборного железобетона №6».
11 ноября 2023, 04:48
Октябрь 2023
В омском дептрансе пообещали пустить автобусы до микрорайона «Регата» в 2024 году
19 октября 2023, 09:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика