Маршрут «Городского экспресса» объединит три района на юге Сахалина

Проект «Городской экспресс» по примеру лучших мировых практик интегрирует железную дорогу в систему городского общественного транспорта, а также связывает Южно-Сахалинск и расположенные рядом населенные пункты в единую транспортно-логистическую систему. Жители и гости областного центра уже сейчас с комфортом могут добраться на рельсовых автобусах из Южно-Сахалинска в Ново-Александровск и Христофоровку, а также в обратных направлениях. Все остановки, находящиеся на железнодорожных маршрутах, сопряжены с автобусным сообщением.