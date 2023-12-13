Пьяный омич сдавал назад на машине и сбил двух женщин, а после скрылся с места ДТП

Минувшей ночью, 13 декабря, в поселке Большеречье 23-летний водитель за рулем «ВАЗ-21102» сдавал назад и сбил двух 40-летних женщин. Молодой человек с места аварии скрылся, сообщили в пресс-службе омской полиции.