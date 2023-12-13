Пьяный омич сдавал назад на машине и сбил двух женщин, а после скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Минувшей ночью, 13 декабря, в поселке Большеречье 23-летний водитель за рулем «ВАЗ-21102» сдавал назад и сбил двух 40-летних женщин. Молодой человек с места аварии скрылся, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Инцидент произошел на улице Мелиораторов. Пострадавшим женщинам потребовалась помощь медиков. Водителя впоследствии задержали. Полицейские заподозрили, что в момент ДТП он был пьян, однако молодой человек отказался проходить освидетельствование.
На нарушителя составили протоколы по трем административным статьям.