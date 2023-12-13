Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

На машине остались следы от удара

Пьяный омич сдавал назад на машине и сбил двух женщин, а после скрылся с места ДТП

13 декабря 2023, 07:52
Фото: УМВД России по Омской области
На машине остались следы от удара

В Омской области пьяный водитель сбил двух женщин и скрылся с места аварии

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Виновника ДТП позже задержали и составили на него административные протоколы.

Минувшей ночью, 13 декабря, в поселке Большеречье 23-летний водитель за рулем «ВАЗ-21102» сдавал назад и сбил двух 40-летних женщин. Молодой человек с места аварии скрылся, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Инцидент произошел на улице Мелиораторов. Пострадавшим женщинам потребовалась помощь медиков. Водителя впоследствии задержали. Полицейские заподозрили, что в момент ДТП он был пьян, однако молодой человек отказался проходить освидетельствование.

На нарушителя составили протоколы по трем административным статьям.

Читайте также:
Сбил велосипедистов и скрылся. В Омской области в ДТП пострадал мужчина и ребенокПострадали двое взрослых и ребенок. На омской трассе автомобиль улетел в кюветПеребегал дорогу. В Омске легковушка сбила 12-летнего мальчика
#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Задержание#Пострадавшие#Госавтоинспекция#Евгений Игишев#Опьянение
Подпишитесь
До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Сегодня, 06:34
У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены
Сегодня, 06:52
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08