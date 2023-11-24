Пострадали двое взрослых и ребенок. На омской трассе автомобиль улетел в кювет

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Минувшей ночью, 24 ноября, около 01:30 часов в Омской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем Hyundai Santa Fe ехал по трассе Омск-Одесское. В районе 23-го километра он не справился с управлением. Машина улетела в кювет, после чего опрокинулась.
В результате аварии водителю автомобиля и двум пассажирам, 26-летнему мужчине и 16-летнему подростку, потребовалась помощь врачей.