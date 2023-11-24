Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Иллюстрация

Пострадали двое взрослых и ребенок. На омской трассе автомобиль улетел в кювет

24 ноября 2023, 05:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

На трассе в Омской области иномарка улетела в кювет, пострадали три человека

ДТП произошло на автодороге Омск-Одесское.

Минувшей ночью, 24 ноября, около 01:30 часов в Омской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем Hyundai Santa Fe ехал по трассе Омск-Одесское. В районе 23-го километра он не справился с управлением. Машина улетела в кювет, после чего опрокинулась.

В результате аварии водителю автомобиля и двум пассажирам, 26-летнему мужчине и 16-летнему подростку, потребовалась помощь врачей.

Читайте также:
Сбил велосипедистов и скрылся. В Омской области в ДТП пострадал мужчина и ребенокПеребегал дорогу. В Омске легковушка сбила 9-летнего мальчикаДТП на пешеходном переходе. Омич на легковушке сбил двух подростков
#Происшествия#ДТП#Омск#Пострадавшие#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
Подпишитесь
В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд
Сегодня, 02:43
Срочно. В доме на Левобережье Омска рухнуло перекрытие
Вчера, 15:20
Проект одобрен. В Омске рядом со Старгородом фирма Ольшанского построит восьмиэтажку
Сегодня, 04:52
Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона
Сегодня, 06:31
Смели с прилавков. В Таре раскупили воду в магазинах из-за проблем с водопроводом
Сегодня, 03:28
На Левобережье Омска перекроют бульвар Архитекторов. Как будут ездить автобусы
Сегодня, 05:22