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В Омске водитель потерял сознание за рулем и попал в массовую аварию

Возбуждено уголовное дело. Омич потерял сознание за рулем и попал в массовое ДТП

12 декабря 2023, 07:45
Фото: пресс-служба УМВД РФ по Омской области

В Омске водитель потерял сознание за рулем и попал в массовую аварию

У мужчины диагностировано серьезное заболевание, при котором он может терять сознание в любой момент.

В Омске возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ из-за серьезной аварии, произошедшей на Левом берегу. Она случилась днем в марте этого года на улице Лукашевича.

По предварительным данным полицейских, 44-летний житель Кировского округа двигался на Mitsubishi Outlander. Рядом с нерегулируемым перекрестком Лукашевича и Крупской у него ухудшилось самочувствие. Мужчина потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, рассказали в пресс-центре регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Омской области

Иномарка столкнулась сначала с газелью, потом с Toyota Camry и Hyundai Solaris. В последней легковушке пострадала 30-летняя женщина, которая сидела в пассажирском кресле. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Медики оценили, что она получила тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось на судебно-медицинской экспертизе, водитель Mitsubishi страдает заболеванием, при котором в любой момент может потерять сознание. Полицейские сначала разбирались в деталях инцидента в рамках проверки, но теперь будут выяснять обстоятельства для расследования уголовного дела.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Авария#Уголовное дело#Новости#Авария с пострадавшими#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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