Возбуждено уголовное дело. Омич потерял сознание за рулем и попал в массовое ДТП

Иномарка столкнулась сначала с газелью, потом с Toyota Camry и Hyundai Solaris. В последней легковушке пострадала 30-летняя женщина, которая сидела в пассажирском кресле. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Медики оценили, что она получила тяжкий вред здоровью.