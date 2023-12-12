Возбуждено уголовное дело. Омич потерял сознание за рулем и попал в массовое ДТП

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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В Омске возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ из-за серьезной аварии, произошедшей на Левом берегу. Она случилась днем в марте этого года на улице Лукашевича.
По предварительным данным полицейских, 44-летний житель Кировского округа двигался на Mitsubishi Outlander. Рядом с нерегулируемым перекрестком Лукашевича и Крупской у него ухудшилось самочувствие. Мужчина потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, рассказали в пресс-центре регионального УМВД.
Иномарка столкнулась сначала с газелью, потом с Toyota Camry и Hyundai Solaris. В последней легковушке пострадала 30-летняя женщина, которая сидела в пассажирском кресле. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Медики оценили, что она получила тяжкий вред здоровью.
Как выяснилось на судебно-медицинской экспертизе, водитель Mitsubishi страдает заболеванием, при котором в любой момент может потерять сознание. Полицейские сначала разбирались в деталях инцидента в рамках проверки, но теперь будут выяснять обстоятельства для расследования уголовного дела.