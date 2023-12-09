Переходил в неположенном месте. В Омске водитель сбил несовершеннолетнего пешехода

Напомним, что в конце ноября ДТП с участием подростка случилось в Исилькульском районе. Там 32-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по улице Партизанской и сбил 14-летнюю девочку, которая шла по обочине. Позже выяснилось, что нарушитель был пьян и не имел права на управление транспортом.