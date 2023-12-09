Переходил в неположенном месте. В Омске водитель сбил несовершеннолетнего пешехода

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
На месте инспекторы предварительно установили, что 40-летний водитель автомобиля «Toyota» ехал по улице Мельничная. В районе дома №65В он сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летнего подростка доставили в медицинское учреждение. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что сейчас по факту ДТП начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, что в конце ноября ДТП с участием подростка случилось в Исилькульском районе. Там 32-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по улице Партизанской и сбил 14-летнюю девочку, которая шла по обочине. Позже выяснилось, что нарушитель был пьян и не имел права на управление транспортом.