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Переходил в неположенном месте. В Омске водитель сбил несовершеннолетнего пешехода

9 декабря 2023, 05:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске водитель сбил подростка, переходившего дорогу в неположенном месте

Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию вчера, в 15:00.

На месте инспекторы предварительно установили, что 40-летний водитель автомобиля «Toyota» ехал по улице Мельничная. В районе дома №65В он сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летнего подростка доставили в медицинское учреждение. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что сейчас по факту ДТП начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, что в конце ноября ДТП с участием подростка случилось в Исилькульском районе. Там 32-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по улице Партизанской и сбил 14-летнюю девочку, которая шла по обочине. Позже выяснилось, что нарушитель был пьян и не имел права на управление транспортом.

Будет уголовное дело. В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
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