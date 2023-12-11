Смертельная авария. Омич без водительских прав сбил пешехода

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Published Сегодня, 02:18
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Вчера вечером, 10 декабря, в Таврическом районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем «десятки» ехал по дороге Таврическое-Сосновское и в районе 3-го километра сбил 56-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте. Позже выяснилось, что водитель ездил без прав.
Окончательно обстоятельства и причины аварии установят в ходе проверки.