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В Омской области водитель без прав насмерть сбил пешехода

Смертельная авария. Омич без водительских прав сбил пешехода

11 декабря 2023, 02:18
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области водитель без прав насмерть сбил пешехода

ДТП произошло на автодороге Таврическое-Сосновское.

Вчера вечером, 10 декабря, в Таврическом районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем «десятки» ехал по дороге Таврическое-Сосновское и в районе 3-го километра сбил 56-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте. Позже выяснилось, что водитель ездил без прав.

Окончательно обстоятельства и причины аварии установят в ходе проверки.

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#Происшествия#ДТП#Авария#Смерть#Пешеход#Таврический район#Смертельная авария#Евгений Игишев
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